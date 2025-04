Páscoa Solidária: Fla-Cachoeiro arrecada bombons para crianças

A paixão pelo Flamengo se une à solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim! O movimento “Flacachoeiro – Futebol, Samba e Cerveja”, uma das Embaixadas do Flamengo no Espírito Santo, está promovendo uma campanha especial de Páscoa, com o objetivo de arrecadar caixas de bombons para crianças em bairros carentes da cidade.

A iniciativa, que faz parte de uma ação nacional da Páscoa das Embaixadas e Consulados do Flamengo, busca reforçar o espírito de união e solidariedade entre os torcedores. Carlos Gualandi, um dos representantes do movimento local, lidera a campanha e recebe doações tanto de caixas de bombom quanto contribuições financeiras, que serão integralmente utilizadas na compra dos chocolates. As doações serão aceitas até o dia 18 de abril, com a distribuição prevista para logo em seguida.

A mobilização destaca o lema “A solidariedade da maior torcida do mundo faz a diferença!”, incentivando flamenguistas e a comunidade em geral a se unirem em um gesto simples, mas capaz de proporcionar alegria a muitas crianças nesta Páscoa.

Para participar dessa corrente do bem, você pode realizar sua doação em:

Distribuidora TONHO E MIDINHO – BAR STRAGALAR, no seguinte endereço: R. José Rosa Machado, 190 – Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Ou contribuir via Pix:

Pix: 123.837.997-42