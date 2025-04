Passageiro cai de moto e morre esmagado por caminhão; imagens fortes

Um jovem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente na Avenida General Rodrigo Otávio, em Manaus.

De acordo com o Portal do Zacarias, as duas vítimas estavam em uma motocicleta quando se envolveram no acidenete.

Pessoas que presenciaram o acidente contaram que a moto teria colidido primeiro com um veículo de passeio e caíram na pista. Uma carreta que passava na hora acabou atropelando um dos ocupantes da motocicleta.

A perícia criminal e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, o trecho em que aconteceu a tragédia foi isolado por agentes de trânsito e equipes de policiais militares da 11ª Cicom.

Vídeo: Redes Sociais