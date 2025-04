Pazolini lidera para Governo do ES e Casagrande para o Senado; veja

Pesquisa eleitoral realizada no Espírito Santo pelo Instituto Flex Consult aponta o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), como o principal nome na disputa pelo governo estadual nas eleições de 2026. O levantamento, feito entre os dias 25 de fevereiro e 10 de março, ouviu 1.001 eleitores em todos os municípios capixabas, com amostragem proporcional ao número de eleitores de cada cidade.

Pazolini aparece à frente do atual vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que ocupa o segundo lugar, seguido pelo deputado federal Da Vitória (PP), que figura em terceiro lugar. O ex-prefeito da Serra e atual secretário de Desenvolvimento do Estado, Sérgio Vidigal (PDT), aparece em quarto. O prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), aparece em quinto. Já Euclério Sampaio (MDB), prefeito eleito de Cariacica, surge na amostra em sexto lugar. O ex-deputado federal Manato (PL), o deputado Helder Salomão (PT), Evair de Mello (PP) e Gilson Daniel (Podemos) também são cotados como pré-candidatos ao governo, porém são pouco citados pelos entrevistados.

Cenário para o Senado

Já na corrida para o Senado, que contará com duas vagas em disputa, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera com folga, principalmente entre os eleitores do interior do Estado. O ex-governador Paulo Hartung – atualmente sem partido, deverá se filiar ao PSD no próximo dia 26 – figura na segunda posição e tem melhor desempenho na Grande Vitória. O terceiro colocado é o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), também com forte apoio na região metropolitana.

Com o nome de Da Vitória também citado na disputa pelo Senado, o parlamentar afirmou que seu foco está no governo estadual. Nesse cenário, ele aparece à frente do atual senador Fabiano Contarato (PT), que busca a reeleição.

Outro nome com chances de disputar uma das vagas ao Senado é o deputado federal Evair de Melo (PP), que conta com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A saída do também deputado Gilvan da Federal (PL) da corrida para o Senado — ele buscará a reeleição à Câmara — fortalece a candidatura de Evair, apesar da resistência do senador Magno Malta, liderança do PL no estado.

A pesquisa mostra ainda que o senador Marcos do Val (Podemos) tem baixa competitividade e enfrenta dificuldades para viabilizar sua reeleição.

Desinteresse do eleitorado

A pesquisa também revela um dado preocupante: 58% dos entrevistados afirmaram não ter interesse nas eleições, candidaturas ou disputas políticas neste momento.

Para o cientista político e diretor do FlexConsult, Fernando Pignaton, a representatividade correta da amostra é fundamental para a credibilidade do levantamento.

“Os candidatos possuem redutos eleitorais. Se uma pesquisa não respeita a proporcionalidade de cada cidade ou da divisão entre zonas urbana e rural, pode superestimar ou subestimar determinados nomes, comprometendo os resultados”, explicou.

Metodologia e abrangência

O levantamento foi feito com entrevistas domiciliares e, em casos de municípios com poucos eleitores na área rural, também em pontos de afluência urbana. A amostra abrange todas as 10 microrregiões do estado, respeitando a proporcionalidade entre eleitores urbanos e rurais em cada localidade.

Segundo o instituto, esse cuidado metodológico evita distorções nos dados e reflete com mais precisão a realidade do eleitorado capixaba. “Todos os candidatos têm regiões onde são mais conhecidos. Se essas áreas estiverem mal representadas, os dados podem induzir a erros graves”, reforçou Pignaton.

Fonte: Agência Congresso