PC e EDP flagram furto de energia elétrica em fábrica e bar na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com técnicos EDP e do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), realizaram, na manhã dessa quarta-feira (24), diligências para apuração de um possível furto de energia elétrica em imóvel situado no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra.

No local, foi identificado que no imóvel funcionava uma fábrica de gelo. Durante a perícia, foi constatado que, apesar de o medidor apresentar condições regulares e com lacre do borne intacto, havia uma ligação clandestina bifásica feita diretamente da rede da EDP, passando por fora do sistema de medição e adentrando a fábrica, caracterizando desvio de energia elétrica.

Ainda na diligência, foi identificada uma segunda instalação, desativada e sem contrato com a EDP, que também apresentava ligação direta irregular, destinada a abastecer um bar. No local, o responsável, um homem de 44 anos, afirmou ter alugado o ponto comercial com energia inclusa diretamente com o proprietário do imóvel. Entretanto, o locatário não apresentou documentação comprobatória do contrato.

A equipe técnica da EDP procedeu à retirada imediata das ligações clandestinas, restabelecendo o fornecimento regular à fábrica e interrompendo a energia no bar.

Como parte do procedimento, foi confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) relatando todas as irregularidades. O homem de 44 anos foi conduzido à sede do Deic, em Vitória, para apresentação à autoridade policial competente, onde foi autuado por furto e liberado, para responder em liberdade.

Será instaurado inquérito policial para apuração formal das irregularidades identificadas, tanto na fábrica de gelo, quanto no bar, conforme previsto na legislação vigente.