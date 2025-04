PC prende dois suspeitos por estelionato imobiliário em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 9º Distrito Policial de Vila Velha, prendeu, na última terça-feira (1°), dois homens, de 34 e 59 anos, suspeitos de utilizarem documentos falsos para vender um terreno de forma fraudulenta, causando um prejuízo de R$ 150 mil a uma vítima. A ação ocorreu em cumprimento de mandados de prisão nos bairros Santa Paula II e Centro, em Vila Velha.

As investigações apontam que os suspeitos, juntamente com outras duas pessoas, praticaram o crime no dia 30 de outubro de 2024. Além disso, ambos são investigados por integrarem uma associação criminosa especializada em estelionatos imobiliários, sendo alvos de outros inquéritos policiais.

A delegada Isabella Miranda, titular do 9º Distrito Policial de Vila Velha, explicou a dinâmica do esquema criminoso investigado pela unidade, que envolvia a falsificação de documentos e a venda fraudulenta de terrenos.

“Iniciamos uma investigação referente a esse estelionato imobiliário, após a prisão em flagrante de duas pessoas idosas que estavam se passando por proprietárias de um terreno. A partir disso, conseguimos identificar e qualificar outros dois indivíduos. Esses suspeitos captavam os terrenos, verificavam a documentação e quem eram os verdadeiros proprietários. Em seguida, providenciavam documentos falsos, que eram entregues às pessoas que se passavam como donos dos terrenos”, explicou a delegada Isabella Miranda.

Ainda segundo a titular do 9º Distrito Policial de Vila Velha, os suspeitos utilizavam os documentos falsos para dar aparência de legalidade às transações e conseguir enganar as vítimas. “Com esses documentos falsos, eles se dirigiam ao cartório e, então, as vítimas faziam a transferência do dinheiro para os autores do crime. Na nossa unidade policial, já temos pelo menos quatro inquéritos envolvendo esse grupo, que é investigado por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa”, disse Isabella Miranda.

O primeiro investigado, de 34 anos, foi localizado na Rodovia do Sol, sentido Centro da cidade de Vila Velha, após o veículo ser identificado pelo cerco eletrônico. A equipe policial se deslocou ao local e realizou a abordagem, cumprindo o mandado de prisão. No interior do veículo, foram encontrados pertences pessoais e diversos documentos, que serão analisados durante a investigação.

O segundo suspeito, de 59 anos, foi localizado na residência dele, no bairro Santa Paula II, mas se recusou a permitir a entrada da equipe policial, mesmo diante da apresentação do mandado judicial. Diante da resistência, foi solicitado o apoio da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do serviço reservado e da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV). Com a chegada do reforço, as equipes conseguiram cumprir as buscas e efetuar a prisão. No imóvel, foram apreendidos diversos documentos e um simulacro de arma de fogo, que serão analisados na unidade policial.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.