Pedro Lucas Fernandes é nomeado novo ministro das Comunicações

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) foi nomeado, nesta quinta-feira (10), novo ministro das Comunicações. A indicação foi confirmada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada.

Pedro Lucas assume o posto em substituição a Juscelino Filho, que deixou o cargo após ter sido denunciado à Justiça por envolvimento em um esquema de desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares.

Atual líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas é formado em administração de empresas e integra uma tradicional família de políticos do Maranhão. Antes de ingressar na Câmara, ocupou a presidência da Agência Executiva Metropolitana, durante o governo de Flávio Dino no estado.

Reeleito em 2022, o parlamentar foi o segundo mais votado do Maranhão, com 159.786 votos.