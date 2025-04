Pedro Lucas recusa convite de Lula para o Ministério das Comunicações

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), recusou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o comando do Ministério das Comunicações. A pasta está vaga desde 9 de abril, quando o então ministro Juscelino Filho (União-MA) pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O nome de Pedro Lucas havia sido anunciado pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, como escolha do União Brasil para ocupar o ministério. No entanto, o deputado optou por permanecer na liderança da bancada na Câmara, função que, segundo ele, permite maior contribuição para o governo e para o país.

Em nota divulgada na noite desta terça-feira (22), Pedro Lucas agradeceu ao presidente Lula pelo convite e justificou sua decisão. “Com espírito de responsabilidade e profundo respeito pela democracia brasileira, venho a público agradecer ao presidente Lula pelo honroso convite. A confiança depositada em meu nome me tocou de maneira especial e jamais será esquecida”, afirmou.

O parlamentar destacou que sua atuação como líder partidário lhe permite dialogar com diferentes forças políticas, construir consensos e colaborar com a aprovação de pautas estratégicas para o país. “Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o Brasil na função que exerço”, disse.

Pedro Lucas também pediu desculpas ao presidente por recusar o convite. “Seguirei lutando pelo bem-estar de todos os brasileiros, especialmente daqueles que mais precisam. Continuarei atuando com firmeza no Parlamento, buscando consensos, defendendo a boa política e acreditando que o respeito às diferenças é o que fortalece nossa democracia”, concluiu.

Nos bastidores, a expectativa era de que a posse ocorresse apenas após a Páscoa, uma vez que o deputado precisava resolver pendências relacionadas à liderança da bancada. A própria ministra Gleisi chegou a afirmar que Pedro Lucas havia solicitado um tempo para ajustar questões internas antes de assumir a pasta.

A saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações ocorreu em meio a denúncias da PGR por suposto desvio de emendas parlamentares enquanto ainda exercia mandato como deputado federal.