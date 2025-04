Pequenos produtores de café especial ganham espaço no exterior

A liderança do Brasil com o maior produtor e exportador de café abre janelas de oportunidades para os pequenos produtores no mercado internacional, principalmente para aqueles que se diferenciam pela qualidade, práticas sustentáveis e origem rastreável. Na Inglaterra, a marca Ozone Coffee oferece o café brasileiro diretamente da Fazenda Nova Aliança, localizada em Monte Santo de Minas (MG).

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/pequenos-produtores-de-cafe-especial-ganham-espaco-no-exterior/