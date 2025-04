PF realiza operação contra caça ilegal no norte do Espírito Santo

A Polícia Federal, em parceria com o IBAMA e o ICMBio, deflagrou a Operação Caça S.A., na manhã desta terça-feira (8). O objetivo é combater a caça e a comercialização ilegal de animais silvestres no norte do Espírito Santo.

As investigações revelaram que os suspeitos atuavam de forma sistemática, abatendo e comercializando animais silvestres como pacas, tatus e capivaras, inclusive dentro de unidades de conservação, como a Reserva Biológica do Córrego Grande.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Pedro Canário, Conceição da Barra e Sooretama, focando nos indivíduos que atuavam como caçadores e/ou distribuidores dos animais abatidos.

Além de fortalecer o conjunto probatório e identificar outros envolvidos, a operação culminou com a apreensão de armamento, munições e equipamentos utilizados para a caça profissional. Foram encontrados com os investigados quantidade expressiva de carnes de caça, que serão analisadas pelo IBAMA para descobrir as espécies.

Os investigados poderão ser indiciados por crimes como matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, além de associação criminosa e posse ou porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, conforme as circunstâncias apuradas no inquérito policial. É importante ressaltar que quem adquire animais silvestres caçados ilegalmente, vivos ou abatidos, também comete crime contra a fauna.