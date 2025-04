Piúma inaugura Vila de Páscoa com atrações para toda a família

A cidade de Piúma está prestes a se transformar em um verdadeiro cenário de encantamento com a inauguração da Vila de Páscoa, que será aberta ao público nesta quinta-feira (10), às 18h30, na entrada da Ilha do Gambá. O espaço foi idealizado para celebrar a Páscoa com cenários lúdicos, iluminação especial e atividades interativas, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e turistas.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Piúma, por meio da Secretaria de Cultura, e integra o calendário cultural do município, que busca fortalecer os vínculos comunitários e valorizar as tradições populares. A programação de abertura contará com recreação infantil, balão mania, brincadeiras e a participação especial do animado Tio Papa-Léguas.

O prefeito Paulo Cola destacou a importância de iniciativas como essa para o bem-estar coletivo. Segundo ele, “cuidar das pessoas também significa criar oportunidades de encontro, alegria e memória afetiva. A Vila de Páscoa foi pensada como um presente para a população e para quem escolhe Piúma como destino no feriado. É mais um passo na construção de uma cidade mais humana, acolhedora e feliz.”

O secretário de Cultura, Mateus Motta, também ressaltou o valor simbólico e afetivo da Vila. “Mais do que um espaço decorado, a Vila foi projetada com carinho para envolver toda a comunidade em um ambiente de união e celebração. Nosso objetivo é transmitir esperança e alegria por meio de experiências afetivas, principalmente para as crianças, que são as grandes protagonistas da magia da Páscoa.”

A Vila de Páscoa permanecerá aberta ao público durante todo o período festivo, oferecendo uma experiência única para todas as idades.