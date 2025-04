Plantão especial de IPTU atende contribuintes em Vila Velha

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Vila Velha realizará plantão especial de atendimento presencial nesta terça (08), quarta (09) e quinta-feira (10), até as 19 horas, para facilitar a vida do contribuinte canela-verde, principalmente para questões relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2025.

O prazo para o contribuinte de Vila Velha pagar a primeira parcela ou a cota única do IPTU termina nesta quinta-feira, 10 de abril. Essa é a oportunidade ideal para quem ainda precisa tirar dúvidas, resolver pendências e regularizar sua situação fiscal e tributária junto à Receita Municipal, com mais comodidade e tranquilidade.

O atendimento ampliado será realizado na sede da Prefeitura de Vila Velha, localizada na Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica. O horário de atendimento tem início às 8 horas.

