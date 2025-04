PM apreende duas armas de fogo durante operação em São Mateus

Nesta quinta-feira (9), o 13º Batalhão da Polícia Militar realizou a apreensão de duas armas de fogo na cidade de São Mateus.

A operação ocorreu nos bairros Vitória e no distrito Dilô Barbosa, com o apoio do Grupo de Abordagem. Durante o patrulhamento preventivo, a equipe abordou indivíduos em atitude suspeita e localizou, com um deles, um revólver calibre .38 e vinte munições do mesmo calibre.

Em continuidade à operação, os policiais foram informados por populares de que um homem estaria na posse de uma arma de fogo em sua residência. Com base nessa informação, os militares se deslocaram rapidamente até o local para verificar a denúncia e prevenir qualquer atividade criminosa. No endereço, foi encontrada uma espingarda calibre .32.

Mais tarde, durante o patrulhamento preventivo de rotina, a equipe avistou outro indivíduo. Ao todo, duas pessoas foram detidas e conduzidas, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil.