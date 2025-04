PM apreende submetralhadora durante patrulhamento em Vila Velha

Na tarde desta quinta-feira (10), equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma importante apreensão no bairro Soteco, em Vila Velha. A operação ocorreu durante patrulhamento a pé na Rua Diogo Feijó, região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes.

A equipe recebeu uma informação de que um indivíduo da localidade iria efetuar um homicídio no bairro Cristovão Colombo. A equipe agiu rapidamente e conseguiu deter o suspeito portando uma submetralhadora calibre .380, acompanhada de um carregador alongado e 29 munições do mesmo calibre.

A ação contou com o apoio de equipes especializadas e reforça o trabalho estratégico e permanente da Polícia Militar no combate à criminalidade.

O detido e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui