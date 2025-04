PM apreende uma tonelada de cocaína e prende uma pessoa em Guarapari

A Polícia Militar de Guarapari apreendeu, na manhã desta quarta-feira (2), cerca de uma tonelada de cocaína no bairro Perocão.

Além das drogas apreendidas, um fuzil AR-15 também foi encontrado. Um suspeito foi preso.

Leia também: URGENTE! Acidente com duas mortes em Cachoeiro; veja vídeo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui