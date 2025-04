URGENTE! Acidente com duas mortes em Cachoeiro; veja vídeo

Dois motociclistas morreram após um grave acidente envolvendo duas motos na manhã desta quarta-feira (2) na avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, os dois motociclistas colidiram de frente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o outro envolvido sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em possível parada cardiorrespiratória. No entanto, apesar dos esforços, o segundo envolvido também não resistiu e morreu.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar que informou que a ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.

