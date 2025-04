PM realiza grande apreensão de drogas no Aquidaban em Cachoeiro

A Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar realizou uma grande apreensão de entorpecentes no bairro Aquidaban, após receber denúncias anônimas sobre a utilização de uma residência como ponto de armazenamento de drogas.

Durante a ação, foram localizados 1,595 kg de crack, 1,410 kg de maconha, 469 pedras de crack, 94 tiras de maconha, 15 pinos de cocaína, 60g de haxixe, além de duas balanças de precisão e R$ 972,00 em espécie.

Os policiais foram ao endereço indicado na Rua Ernesto Miguel e ao se aproximarem do imóvel, perceberam um forte odor de maconha e crack vindo do interior da casa. Pela janela, que estava aberta, foi possível visualizar um tablete de substância análoga a crack, configurando flagrante. Com a autorização do responsável pelo imóvel, a equipe realizou buscas no interior da residência, onde todo o material ilícito foi encontrado.

Nenhum suspeito foi detido na ocorrência, e os entorpecentes foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.