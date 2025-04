PMES apreende drogas e munições durante Operação em Cariacica

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com a ajuda dos semoventes Sirius e Sindy, apreenderam grande quantidade de entorpecentes, munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas, além de camisas com dizeres “Polícia Civil”, imitando os uniformes da corporação. A apreensão aconteceu nessa terça-feira (29), no bairro Itacibá, em Cariacica, como parte da Operação “Força e Presença”.

Durante patrulhamento tático das equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) no bairro, alguns indivíduos fugiram e entraram em uma residência de dois andares, pulando janelas e diversos telhados, abandonando uma mochila preta. Dentro dela, os policiais encontraram 277 buchas de maconha e, aproximadamente, dois quilos da mesma droga, distribuídas em tabletes, pedaços e sacolas.

Também foram encontrados na mochila 20,5 gramas de cocaína e 26 pinos da mesma substância, 20 gramas de haxixe e 105 unidades do entorpecente, 18 munições calibre 38 intactas, três balanças de precisão, duas camisas escritas “Polícia Civil”, um coldre, uma balaclava e diversos materiais para embalo de drogas.

Após a apreensão, o cão Sirius foi empregado nas imediações da rua e localizou 217 pedras de crack. Os militares realizaram buscas na região, mas os indivíduos que fugiram não foram localizados. Todo o material apreendido foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.