Poder de compra do avicultor em queda frente ao farelo

O poder de compra do avicultor de postura paulista demonstra fragilidade neste início de abril, especialmente em relação ao farelo de soja. Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que o poder de compra atingiu o menor patamar dos últimos três meses.

Enquanto o desempenho frente ao milho se mantém estável, a relação com o farelo de soja preocupa. Os preços dos ovos e do milho registraram recuos de intensidade similar na comparação entre as médias de abril e março, mas a baixa no valor do derivado de soja foi menos acentuada.

