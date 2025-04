Polícia Civil apreende drogas e detém suspeitos de tráfico em Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí realizou, na noite desta sexta-feira (5), a prisão em flagrante de um homem de 23 anos e a apreensão de um adolescente de 15 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Bento Gomes de Aguiar, no bairro São Miguel.

De acordo com a corporação, o imóvel já vinha sendo alvo de diversas denúncias anônimas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Durante patrulhamento, os policiais avistaram movimentação suspeita na calçada e flagraram uma entrega de drogas no interior da casa. Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou fugir, enquanto o adolescente se escondeu e se recusou a obedecer às ordens dos agentes.

Os policiais relataram ter ouvido barulhos vindos do banheiro, como descargas sendo acionadas e celulares sendo quebrados, possivelmente na tentativa de destruir provas. Diante da recusa em abrir o portão, a equipe precisou arrombar o cadeado para entrar no imóvel.

No local, foram encontradas porções de entorpecentes espalhadas pelo chão e dentro do banheiro, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para embalo da droga.

O homem detido, que já possui condenação criminal anterior, foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já em relação ao menor, a Polícia Civil solicitou a internação junto à Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui