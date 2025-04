Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo em Guarapari

Na última quinta-feira (10), a atuação estratégica e integrada dos policiais militares do 10º Batalhão resultou em duas importantes ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e à apreensão de arma de fogo no município de Guarapari.

Pela manhã, durante patrulhamento no bairro Perocão, as equipes do K9 e do policiamento local foram acionadas para verificar uma denúncia de tráfico de entorpecentes nas proximidades de uma igreja e uma mercearia na Avenida Santa Cruz. Embora nenhum suspeito tenha sido localizado, a região é conhecida como ponto de tráfico. Com o auxílio do cão de faro Lobo, foi realizada varredura no local e em um beco conhecido como “Beco da Meleca”, onde foram localizadas 74 pedras de substância análoga ao crack e 06 buchas de substância semelhante à maconha.

No início da noite, às 19h, após troca de informações entre os serviços de inteligência do 10º BPM, da Guarda Municipal de Vila Velha e das forças policiais da Bahia, foi identificado que um foragido da Justiça com dois mandados de prisão em aberto estaria escondido no bairro Condados. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir portando uma case com uma pistola 9mm municiada. Ele foi contido pelos policiais, que encontraram, além da arma, dois carregadores sobressalentes, acessórios e um kit de limpeza. Os militares localizaram dentro da residência um tablete de aproximadamente 500g de maconha, outro pedaço menor da mesma substância e 48 munições de 9mm.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, retirando armas e drogas de circulação por meio de operações precisas e integradas com outros órgãos de segurança pública.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde os casos seguirão sob investigação da Polícia Civil.