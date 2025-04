Policiais Militares são presos por roubo à Caixa

Dois cabos da Polícia Militar do Piauí (PMPI), Fabrício de Sousa Vanderley e Hermes Ferreira de Andrade Filho, foram presos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (25), durante a Operação Subversivos. Os militares são suspeitos de colaborar com uma organização criminosa envolvida em arrombamentos a caixas eletrônicos, incluindo uma tentativa de invasão à agência da Caixa Econômica Federal em Altos, na Grande Teresina.

De acordo com a PF, os policiais usavam suas funções para fornecer informações privilegiadas, facilitando a atuação do grupo e contribuindo para o êxito de pelo menos cinco ataques a terminais de autoatendimento. No momento da operação, Hermes Ferreira teria destruído seu aparelho celular na tentativa de ocultar provas.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de quatro pessoas no dia 10 de maio de 2023, durante uma tentativa de arrombamento à mesma agência da Caixa em Altos. A partir dessa ação, a PF identificou uma quadrilha originária de Santa Catarina, com atuação interestadual e responsável por prejuízos milionários à instituição bancária. O grupo utilizava equipamentos de corte e ferramentas especializadas para violar os caixas eletrônicos e roubar grandes quantias em dinheiro.

No total, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Piauí. Os envolvidos poderão ser indiciados por furto qualificado mediante arrombamento, corrupção passiva, associação criminosa e outros crimes investigados.