Polícias de ES e MG realizam operação integrada na divisa do Caparaó

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 3º Batalhão, realizou na tarde de quinta-feira (24) a “Operação Divisa Segura”, em uma ação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais. A iniciativa reforçou a segurança na fronteira entre os municípios de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG), na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo.

Com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas, à circulação ilegal de armas e munições, além do roubo de cargas e veículos, a operação destacou a importância da cooperação entre as instituições policiais. A união de esforços visa fortalecer o enfrentamento às principais atividades ilícitas registradas na região de divisa.

Durante as ações, os policiais também contaram com o apoio aéreo do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais, conhecido como Esquadrilha Pégasus, parte do Comando de Aviação do Estado (ComAvE).

A Operação Divisa Segura reafirma o compromisso das forças de segurança de Espírito Santo e Minas Gerais em atuar de maneira conjunta para proteger a população e garantir a ordem nas áreas de fronteira.