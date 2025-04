Políticos e executivos são alvos de investigação em bordel de luxo

Uma investigação conduzida pelas autoridades dos Estados Unidos revelou a atuação de um bordel de luxo que funcionava em apartamentos de alto padrão nas proximidades da Universidade Harvard, em Boston. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, o local atraía uma clientela composta por executivos da área de biotecnologia, médicos, advogados e políticos.

Investigação

Com valores que chegavam a US$ 600 por hora (cerca de R$ 3 mil), o estabelecimento mantinha registros detalhados sobre os clientes, que agora integram as provas de um inquérito criminal em andamento. A apuração expôs dezenas de nomes influentes da região, ampliando a repercussão do caso e gerando preocupações entre setores empresariais e políticos.

A operação ainda está em curso, e as autoridades trabalham para identificar possíveis crimes relacionados à exploração sexual, lavagem de dinheiro e outros delitos.