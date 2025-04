Por que as borboletas estão desaparecendo do planeta?

Se você já teve a sensação de que vê menos borboletas do que antes, provavelmente está certo.

Um novo estudo publicado na revista Science revelou que as populações de borboletas nos EUA despencaram na última década.

Os pesquisadores analisaram 12,6 milhões de registros de borboletas com base em mais de 76 mil pesquisas realizadas em todos os EUA. Entre os anos de 2000 e 2020, o número total de borboletas caiu 22% entre as 554 espécies contadas.

