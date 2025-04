Prazo para isenção de taxa do Enem termina na sexta (2)

Termina, nesta sexta-feira (02), o período para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio solicitarem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Interessados devem protocolar o pedido, exclusivamente, por meio do formulário disponível na Página do Participante.

Também podem solicitar a gratuidade os alunos que atendem a critérios socioeconômicos, como: ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, desde que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

A isenção é aberta também para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O período também será destinado para os participantes que faltaram aos dois dias de prova do Enem 2024 e desejam justificar a ausência, a fim de garantir o benefício da isenção em 2025.

Nesses casos, será necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da falta, como atestados médicos, certidões ou boletins de ocorrência.

Resultado

O resultado das solicitações de isenção e das justificativas de ausência será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre os dias 12 e 16 do mesmo mês. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 22 de maio.

Vale destacar que a aprovação da solicitação de isenção da taxa ou da justificativa de ausência não garante a inscrição automática no Enem 2025.

Todos os participantes, isentos ou não, deverão realizar a inscrição no exame, em período que ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).