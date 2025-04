Preço da mandioca: clima seco e baixa rentabilidade afetam mercado

No cenário do agronegócio Brasil, produtores de mandioca seguem com baixo interesse na comercialização do produto, impactando o mercado e preço da mandioca. Segundo dados do Cepea, a decisão é motivada pela baixa rentabilidade agrícola, influenciada pelos atuais patamares de preços. A priorização de outras atividades e o clima seco dificulta o trabalho de campo em algumas regiões, e contribuem para essa postura.

Apesar da menor oferta, a demanda por mandioca pela indústria se mantém aquecida. Compradores demonstram disposição em pagar mais pela matéria-prima, refletindo uma necessidade constante do setor. Esse equilíbrio entre a oferta limitada e a forte procura resulta na estabilidade do preço da mandioca na maioria das praças analisadas pelo Cepea.

