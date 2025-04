O Indicador Cepea/Irga-RS do arroz em casca (58% de grãos inteiros e pagamento à vista) registrou uma forte baixa de 14% em março, encerrando o mês cotado a R$ 77,30 a saca de 50 quilos. Com essa queda, os preços do cereal voltaram aos patamares nominais observados em outubro de 2022.

Leia mais em: Preço do arroz volta a níveis observados em outubro de 2022