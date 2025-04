Preço do leite ao produtor sobe pelo segundo mês consecutivo

Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, mostra que o preço do leite captado em fevereiro fechou a R$ 2,7734/litro (“Média Brasil”), altas de 3,3% em relação ao mês anterior e de 18,1% frente a fevereiro/24, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro). Este é o segundo mês consecutivo de valorização do leite cru, motivada pela maior competição das indústrias pela matéria-prima.

O aumento da concorrência pela compra do leite cru, por sua vez, se explicou pela diminuição da oferta no campo naquele mês, sobretudo em decorrência do clima adverso em várias bacias leiteiras (seca e calor intenso). De janeiro para fevereiro, o Índice de Captação de Leite (ICAP-L) registrou queda de 4,6%, puxado por recuo médio de 6% nos estados do Sul, de 9% em Goiás e de 4% em São Paulo. Em Minas Gerais, a diminuição foi de 1,3% e na Bahia, de 0,3%.

