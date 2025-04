Preço do mamão havaí em alta no ES e do formosa em queda na Bahia

Na semana (07 a 11/04), as cotações de mamão continuaram em caminhos opostos nas principais praças produtoras. Segundo colaboradores do Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 3,20/kg, alta de 45% em relação à semana anterior.

Este aumento está relacionado à menor disponibilidade da variedade, somado ainda à maior presença de mamões com baixo calibre nas roças, o que favorece melhores preços de vendas pelas frutas de maior calibre.

