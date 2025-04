Prefeito de Alegre diz que situação é ‘caótica’ após forte temporal

O município de Alegre, na região Sul do Espírito Santo, foi duramente afetado pelas fortes chuvas que caíram na noite de sexta-feira (4). De acordo com a Prefeitura, cerca de 25 famílias foram atingidas diretamente pelo temporal e 47 pessoas estão desalojadas. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social estão mobilizadas para realizar o levantamento das ocorrências e prestar apoio às famílias afetadas.

Transtornos

A enxurrada invadiu ruas, avenidas, residências e comércios. Um dos principais causadores dos transtornos foi o transbordamento do rio que corta o distrito, provocando alagamentos e danos em diversas áreas. A rodovia ES-181, que liga Alegre a Muniz Freire, chegou a ser interditada temporariamente, mas já teve o tráfego liberado.

Na sede do município, foi registrado uma queda de uma árvore no bairro Colina, dificultando a passagem de veículos e assustando moradores. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, o prefeito Nirrô Emerick descreveu o cenário como alarmante.

“Estamos com nossa equipe lavando as ruas e ajudando as famílias na limpeza das residências. Na zona rural, ainda estamos fazendo levantamentos, mas a situação é caótica. Muitos trechos estão intransitáveis”, declarou o prefeito.

Imagens divulgadas pelas equipes da Prefeitura mostram a dimensão dos estragos: pontes e estradas rurais foram danificadas, dificultando o acesso de veículos e moradores. O município permanece em estado de alerta, já que a previsão é de mais chuvas intensas nas próximas horas em toda a região Sul do Estado.