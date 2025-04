Prefeito de Alfredo Chaves é reconhecido como Prefeito Inovador 2025

No mesmo dia em que completou 100 dias de gestão à frente da Prefeitura de Alfredo Chaves, o prefeito Hugo Luiz foi homenageado com o título de Prefeito Inovador 2025. A entrega da honraria aconteceu durante o 2º Congresso Capixaba de Cidades Digitais e Inteligentes, nesta quinta (11), Vitória, reunindo prefeitos, gestores públicos e especialistas em tecnologia e inovação.

O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). Ao todo, 23 prefeitos capixabas foram selecionados com base em iniciativas que promovem a transformação digital e a modernização da gestão pública.

O prefeito Hugo Luiz foi reconhecido especialmente pela implantação do projeto de telemedicina em especialidades médicas, realizado com apoio do Governo do Estado. A iniciativa já beneficiou diversos moradores do município com atendimento especializado nas áreas de Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Ortopedia, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia e Neurologia — atendendo tanto o público adulto quanto pediátrico.

Hugo divide a conquista com toda gestão. “O reconhecimento é de toda equipe da gestão, dos servidores que se dedicam incansavelmente todos os dias para oferecer serviços de qualidade à população”, destacou o prefeito, ao comemorar a conquista.

Segundo o diretor da RCD, José Marinho, o reconhecimento é uma forma de valorizar administrações que utilizam a inovação como ferramenta de transformação e melhoria na vida das pessoas. “O título de Prefeito Inovador é fundamental para reconhecer administrações que, por meio da inovação, transformam a gestão pública e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou.

Sobre o projeto de telemedicina

As consultas especializadas são agendadas exclusivamente pelo Estado, por meio do sistema MVSoul, e direcionadas aos pacientes encaminhados pelos médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O município conta com uma sala equipada, onde o paciente é acompanhado por um profissional de enfermagem durante a consulta, garantindo qualidade e acolhimento no atendimento.

Os agendamentos seguem critérios de classificação de risco e disponibilidade de vagas, com prioridade para os casos mais urgentes.

“A implantação da telemedicina representa um importante avanço no acesso à saúde em Alfredo Chaves, aproximando a população de atendimentos especializados com mais agilidade, conforto e eficiência”, completa Hugo Luiz.