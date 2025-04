Prefeito de Guaçuí homenageia Júnior Maia por trajetória no esporte

Durante a abertura do Campeonato da AABB 2025, realizada no último domingo (29), o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, prestou uma emocionante homenagem ao ex-jogador Júnior Maia, considerado um dos maiores nomes do futebol local e estadual.

A cerimônia de abertura, marcada por grande participação popular, foi palco para o reconhecimento da trajetória do atleta, que recentemente enfrentou um episódio difícil em sua vida pessoal. “Júnior é um exemplo de superação, força e fé. Um verdadeiro campeão — dentro e fora dos campos”, afirmou o prefeito durante seu discurso.

Conhecido por sua habilidade em campo e pela conduta admirável fora dele, Júnior Maia foi lembrado como uma referência para as novas gerações. “Ele mostra, com atitudes e coração, que com fé, disciplina, coragem, boa conduta e bons amigos, é possível vencer qualquer batalha”, completou Vagner.

A homenagem reforça o papel de Júnior como símbolo de resistência e inspiração no esporte guaçuiense. O ex-jogador, que sempre atuou com dedicação e espírito de equipe, foi saudado como um verdadeiro “camisa 8”, apelido carinhoso dado pelos admiradores por sua energia e liderança em campo.