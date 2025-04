Prefeito de Marechal Floriano reforça parceria com Corpo de Bombeiros

O prefeito de Marechal Floriano, Antônio Lidiney Gobbi, visitou, na última terça-feira (9), o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo para uma reunião com o comando da unidade.

Antônio estava acompanhado pelo repórter Rael Sergio, do portal Notícia Capixaba, e ambos foram recebidos pelo tenente-coronel Uliana e pelo secretário, sargento Waiandt.

O objetivo da reunião foi fortalecer a parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros, principalmente no trabalho conjunto com a Defesa Civil de Alfredo Chaves. Na ocasião, também foi colocada em pauta a importância da continuidade do convênio já existente entre as instituições. Assim, é possível garantir mais segurança e agilidade em ações de prevenção e resposta a emergências.