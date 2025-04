Prefeito de Venda Nova busca recursos em Brasília para obras na cidade

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, esteve em Brasília nesta quarta-feira (09) em uma série de agendas institucionais voltadas à captação de investimentos e recursos federais para o município. Acompanhado do secretário municipal de Planejamento, Erivelton Uliana, Perim se reuniu com autoridades e parlamentares para tratar de projetos estratégicos para a cidade.

Um dos compromissos foi no Palácio do Planalto, onde o prefeito se encontrou com o Dr. Jaderson Braga, Gerente de Assuntos Federativos da Presidência da República. Em pauta, a viabilização de recursos federais para a canalização do Rio São João de Viçosa, na sede do município. A obra, orçada em aproximadamente R$ 46 milhões, é considerada essencial para o bem-estar da população e o preparo da cidade para o futuro.

Além disso, Dalton Perim visitou os gabinetes dos deputados federais Da Vitória, Evair de Mello, Paulo Foletto, Victor Linhalis e Jackeline Rocha. Durante os encontros, o prefeito apresentou projetos prioritários e reforçou os principais anseios da população, em busca de apoio parlamentar para impulsionar o desenvolvimento de Venda Nova do Imigrante.

As agendas oficiais tiveram início na quarta-feira (09), e já nesta quinta-feira (10), o prefeito retornou ao município para dar continuidade aos trabalhos administrativos e seguir com os esforços por novos avanços para a cidade.