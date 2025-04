Prefeito e vice de Cachoeiro destacam os 100 primeiros dias de governo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou nesta sexta-feira (11) o balanço dos 100 primeiros dias da gestão do prefeito Theodorico Ferraço e do vice-prefeito Júnior Corrêa. O relatório apresenta um conjunto de ações executadas entre janeiro e abril de 2025, que demonstram o compromisso da atual administração com o fortalecimento dos serviços públicos, responsabilidade fiscal, valorização dos servidores e aproximação com a população.

“O que realizamos nesses primeiros 100 dias é resultado de planejamento, escuta e dedicação. Estamos reconstruindo com responsabilidade e compromisso. É apenas o começo de uma nova fase para Cachoeiro, baseada em trabalho sério, transparência e amor à nossa terra”, declarou o prefeito Theodorico Ferraço.

O vice-prefeito Júnior Corrêa ressaltou o empenho da gestão e o esforço para tornar realidade as entregas nesse início de gestão. “Com muito esforço coletivo, temos conseguido entregar resultados concretos. É gratificante ver que a cidade já sente os efeitos positivos das nossas ações. Vamos seguir com foco e energia para fazer mais”, afirmou.

Saúde pública fortalecida e mais acessível

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) registrou avanços importantes em sua rede de atendimento. Com foco na humanização e ampliação dos serviços, os dados mostram crescimento significativo em diversas frentes: Consultas médicas: 42.493 atendimentos no trimestre (aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2024); Atendimento odontológico: 8.007 procedimentos (crescimento de 50%); Testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite, gravidez): de 704 para 1.436; Puericultura: de 1.506 para 2.125 atendimentos; Pré-natal: aumento de mais de 3%.

Esses resultados foram alcançados por meio da reorganização dos fluxos de atendimento, da ampliação de especialidades e da valorização dos profissionais, incluindo a posse de novos servidores concursados.

Administração pública: valorização do servidor

Um dos destaques desta primeira etapa da gestão foi a posse de 734 aprovados em concurso público e cadastro de reserva. O ato histórico, que não acontecia em tamanha proporção desde 1998, representa o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a qualificação dos serviços prestados à população.

Manutenção urbana e infraestrutura

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) promoveu um amplo cronograma de ações, incluindo: Coleta de mais de 10 mil toneladas de resíduos sólidos; 4.500 km de vias públicas varridas; Aplicação de 468 toneladas de asfalto em serviços de tapa-buracos; Limpeza e manutenção de galerias, bueiros e córregos; Requalificação de praças, escadarias e quadras esportivas; Modernização da iluminação pública em diversos bairros e distritos.

Segurança e ordenamento do trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) reforçou o efetivo da Guarda Civil Municipal, intensificou o patrulhamento e ampliou as operações integradas com as forças de segurança do Estado. A atuação no trânsito foi fortalecida com melhorias na sinalização, retirada de muretas e maior presença de agentes nas ruas centrais da cidade.

Apoio ao produtor rural e economia no campo

No setor agrícola, a Prefeitura promoveu a recuperação de máquinas e equipamentos que estavam fora de operação, reduzindo os custos com locações e aumentando a capacidade de atendimento às comunidades rurais. Além disso, foram recebidas três motoniveladoras e um rolo compactador, utilizados na recuperação de estradas vicinais em diversos distritos.

Desenvolvimento social com presença nos bairros

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) realizou mais de 15 mil atendimentos em seus equipamentos e programas. Destaques: 6.468 atendimentos nos CRAS; 725 no CREAS; 2.695 no Centro POP; 4.749 na Central de Benefícios e Cadastro Único; 46,5 toneladas de alimentos distribuídos por meio do Banco de Alimentos; Atendimento emergencial às vítimas das chuvas em Pacotuba; Economia de R$ 2,5 milhões com reestruturações administrativas e contratuais.

Esporte, lazer e qualidade de vida

Mais de 5 mil pessoas foram atendidas pelos núcleos de ginástica funcional e de esporte escolar reativados em bairros da sede e dos distritos. Eventos como o Projeto Verão, a Corrida da Mulher e as atividades de lazer nas avenidas movimentaram a cidade e incentivaram a prática de atividades físicas.

Meio ambiente, urbanismo e desenvolvimento

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) iniciou os estudos para regulamentação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) do Rio Itapemirim e de outros cursos d’água em regiões urbanas, medida importante para viabilizar novos empreendimentos em áreas consolidadas.

A Semurb também deu início à revisão pontual do Plano Diretor Municipal e ao mapeamento de áreas para implantação da futura Cidade Industrial, além de ter promovido a Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Políticas públicas de cidadania e inclusão

A Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) reativou conselhos municipais e promoveu ações voltadas para juventude, igualdade racial, diversidade e qualificação profissional. Parcerias com instituições de ensino, fóruns de debate e eventos educativos marcaram o período.

Educação: gestão, apoio, estrutura e avanços pedagógicos

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) desenvolveu uma série de ações para valorizar os profissionais da educação, melhorar a infraestrutura das escolas, assegurar o transporte e a alimentação escolar, fortalecer a gestão pedagógica, os conselhos e órgãos colegiados, além de otimizar os processos administrativos. Destacam-se: Manutenção de 89 escolas e execução de obras via FUNPAES; Reestruturação de turmas e organização do ano letivo pelo sistema SISP; Acompanhamento do Censo Escolar e da plataforma Presença; Logística de distribuição de merenda, mobiliários e materiais; Transporte escolar, inclusive para alunos com necessidades especiais; Gestão de recursos financeiros, orçamentários e prestação de contas; Acompanhamento dos conselhos e fóruns ligados à educação; Reorganização da estrutura administrativa da Seme; Ações formativas e de assessoramento pedagógico. Destaca-se a instalação de aparelhos de ar condicionado nas escolas e o anúncio da criação da Escola de Apoio aos Autistas, cujo projeto está em elaboração.

Obras e grandes projetos estruturantes

A Secretaria Municipal de Obras (Semo) acelerou a execução das obras de macrodrenagem com apoio do setor de rochas ornamentais para remoção de pedras. Além disso, reiniciou obras paralisadas e deu início à elaboração de projetos estruturantes, como: Remoção do trevo do bairro IBC; Criação de uma rodovia ligando os bairros Aeroporto, IBC e Santa Tereza; Projeto da futura Cidade Industrial; Estudos para novas obras urbanas de impacto regional.