Prefeitura de Alegre abre processo seletivo para estagiários

A Prefeitura Municipal de Alegre anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado para estagiários, conforme o Edital nº 003/2025. A seleção, realizada por meio da Secretaria Executiva de Educação (SEED) e da Secretaria Executiva de Administração (SEAD), oferece oportunidades para estudantes de diversas áreas e cursos.

As inscrições estarão abertas entre os dias 22 e 28 de abril, e as vagas são limitadas. Os interessados devem acessar o edital completo por meio do site oficial da prefeitura:

www.alegre.es.gov.br/2025/04/edital-de-processo-seletivo-simplificado-no-003-2025-seed-sead-selecao-de-estagiarios

Para dúvidas e mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp oficial da Prefeitura: (28) 3300-0100.