Prefeitura de Anchieta prepara Operação Safra com a Polícia Militar

Para garantir a segurança dos produtores rurais durante o período da safra do café, a Prefeitura de Anchieta vai realizar a Operação Safra 2025, com intensificação do patrulhamento das comunidades do interior de abril a junho. Essa ação é fruto de uma parceria com a Polícia Militar.

O planejamento foi desenhado nessa quarta-feira (9), na base da Polícia Militar em Anchieta, com a participação de representantes da prefeitura (Agricultura e Abastecimento, Segurança Pública e Social e Comunicação) e da Polícia Militar.

Dentre as principais ações teremos as visitas tranquilizadoras e a ronda rural, realizadas pela Guarda Municipal e a Polícia Militar.