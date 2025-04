Prefeitura de Cachoeiro: data de nomeação e posse de concurso é adiada

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, nesta quarta-feira (2), que a nomeação e posse dos aprovados no concurso público e do cadastro de reserva, que estava prevista para esta quarta-feira (2), precisou ser adiada devido a questões burocráticas e contratempos legais.

“A administração municipal reforça seu compromisso com os aprovados e esclarece que uma nova data será divulgada nos canais oficiais da prefeitura nos próximos dias, após envio de relatório da comissão especial designada pelo prefeito Theodorico Ferraço, no decreto 35.304/2025, composta pelos secretários municipais da Fazenda, Elizeu Vargas; de Governo, Edson Janoário; além do Controlador Geral do Município, Fernando Moura, e do Procurador Geral do Município, Gustavo Moulin”, explicou.

A Prefeitura agradece a compreensão de todos.

