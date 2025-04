Prefeitura de Castelo promove Concurso de Vitrines para o Dia das Mães

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura (SEMTEC), lançou o Concurso Municipal de Vitrines de Dia das Mães, com o objetivo de incentivar a criatividade dos comerciantes e valorizar o comércio local por meio da decoração temática.

As inscrições para o concurso estarão abertas de 1º a 9 de maio, e os lojistas interessados devem se inscrever enviando uma foto da vitrine decorada via WhatsApp para o número (28) 99984-2722. A loja que apresentar a melhor decoração será premiada com R$ 300,00.

“Estamos preparando uma programação especial para celebrar este dia tão significativo. Convido os lojistas a participarem e a embelezarem ainda mais nossa cidade”, afirmou a secretária municipal Léia Ringuier Nali.

A ação integra as comemorações do Dia das Mães em Castelo, que movimentam o comércio e reforçam o vínculo da comunidade com as datas comemorativas tradicionais.