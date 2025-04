Prefeitura de Castelo realiza entrega de quadra poliesportiva

A Prefeitura de Castelo, realizou a entrega da Quadra Poliesportiva “Felippe Gussão” no bairro Cava Roxa na noite de sexta-feira, 4 de abril. A obra, um antigo anseio dos moradores, concretiza-se e proporciona um novo espaço para o lazer, a prática esportiva e a integração social na comunidade.

Com uma área total de 800 metros quadrados, a nova quadra dispõe de cobertura galvanizada, banheiros e vestiários masculino e feminino, oferecendo um ambiente seguro, moderno e completo para os moradores. O investimento, superior a R$ 780 mil, proveniente de recursos próprios do município, demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e o desenvolvimento das comunidades.

“Agora, o bairro conta com um espaço de qualidade para a prática de esportes, a realização de eventos e os encontros da comunidade. Esta é mais uma obra importante que enche de orgulho a nossa gestão”, ressaltou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

Além do Prefeito, participaram da solenidade de inauguração o Vice-Prefeito, Rafael Assini Rigo, o Deputado Federal, Evair de Melo, o Deputado Estadual, Adilson Espíndola, o Presidente da Câmara Municipal, Edimar Celin, vereadores, secretários municipais, familiares e amigos do homenageado, e moradores do bairro.