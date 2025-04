Prefeitura de Irupi abre 4 processos seletivos abertos neste mês

Desde o dia 1º de abril, a Prefeitura de Irupi, na região do Caparaó Capixaba, está com quatro processos seletivos abertos. As vagas são para cargos, em regime de Designação Temporária (DT), nos setores de educação, saúde e administrativo, com inscrições terminando nos próximos dias 14 e 16.

No dia 1º, foi aberto o Processo Seletivo Simplificado, por meio do edital 011/2025, para a seleção e contratação de Cuidador Escolar. As inscrições vão seguir até o próximo dia 14 e podem ser feitas na sede da Prefeitura de Irupi, das 8 às 17 horas.

Já nesta quinta-feira (3), foram abertos outros três processos seletivos, com as inscrições indo até o dia 16. Por meio do edital 012/2025, foi aberta a seleção e contratação de Professor MAPB, disciplina Geografia. O edital 013/2025 trata sobre a seleção e contratação de Escriturário. Enquanto o edital 014/2025, a seleção e contratação é para Técnico em Enfermagem. E as inscrições também podem ser feitas na Prefeitura, das 8 às 17 horas.

No site da Prefeitura de Irupi, os interessados podem consultar todos os editais referentes aos processos seletivos