Prefeitura de Piúma entrega praça Jarbas Alves Bourguignon

A Prefeitura de Piúma entregou, na noite da última terça-feira (22), a Praça Jarbas Alves Bourguignon, totalmente revitalizada. Localizada no centro da cidade, a praça agora oferece um espaço mais moderno, seguro e acolhedor para moradores e visitantes, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população.

Com uma área de 990 m², a requalificação da praça incluiu melhorias significativas na infraestrutura, acessibilidade e conforto. O local recebeu novo paisagismo, reforma do piso, instalação de iluminação moderna, mobiliário urbano e espaços pensados para o lazer e a convivência de pessoas de todas as idades.

“Essa praça representa um novo momento para Piúma. Um espaço que antes estava esquecido, agora foi transformado para acolher as famílias, os jovens, as crianças e os idosos. A cidade merece esse cuidado”, destacou o prefeito Paulo Cola durante a cerimônia de entrega, que contou com a presença da comunidade, autoridades locais e apresentações culturais.

A nova Praça Jarbas Alves Bourguignon foi pensada para ser um ponto de encontro, convivência e integração. A acessibilidade também foi uma prioridade, com adequações para garantir a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e necessidades especiais.

A entrega da praça marca mais um avanço nos investimentos em infraestrutura urbana e valorização dos espaços públicos de Piúma. A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento social e cultural da cidade.