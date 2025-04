Presidente da 6ª Subseção da OAB/ES alerta para golpe do falso advogado

Com o avanço da tecnologia e o acesso facilitado a informações judiciais, criminosos têm se aproveitado de dados públicos para aplicar golpes virtuais cada vez mais sofisticados. Um dos mais recentes e preocupantes é o chamado golpe do falso advogado, que vem ganhando força em diversas regiões do Espírito Santo.

A prática consiste em criminosos que, munidos de informações reais extraídas de sites de tribunais, entram em contato com partes envolvidas em processos e se passam por seus representantes legais. Usando linguagem técnica e detalhes do processo, os estelionatários solicitam transferências bancárias com a justificativa de supostos pagamentos de custas judiciais, taxas de liberação ou acordos.

O alerta vem do presidente da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES), Luiz Bernard Sardenberg Moulin. A subseção abrange os municípios de Guaçuí, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço.

“Os golpistas têm acesso a informações verídicas dos processos, o que confere um ar de legitimidade à abordagem. É fundamental que a população esteja atenta e não realize qualquer pagamento sem confirmar previamente com seu advogado de confiança”, orienta Moulin.

Advogado não solicita pagamento via conta pessoal

Segundo ele, os advogados não solicitam depósitos ou transferências para contas pessoais. Todas as despesas relacionadas a processos devem ser quitadas exclusivamente por meio de guias oficiais, emitidas diretamente nos sistemas do Poder Judiciário.

OAB mobilizada para orientar a população

Diante do crescimento dos casos, a OAB/ES tem intensificado campanhas de conscientização. A proposta é reforçar a importância da comunicação direta e segura entre cliente e advogado.

“Estamos orientando a população por meio de ações educativas, destacando que qualquer pedido suspeito deve ser imediatamente questionado. A confiança na advocacia é um bem coletivo e precisa ser protegido”, destaca o presidente da Subseção.

Moulin também orienta sobre como agir diante de uma abordagem suspeita:

Não efetuar nenhuma transferência;

Contatar o advogado por meios previamente conhecidos;

Registrar um boletim de ocorrência;

Informar o caso à OAB local.

Perfis falsos e linguagem técnica reforçam o golpe

A orientação é que nenhuma quantia seja paga sem confirmação prévia e pessoal. Os golpistas têm usado inclusive perfis falsos em aplicativos de mensagens, com fotos e estilos de comunicação semelhantes aos dos advogados.

“A prevenção ainda é a melhor forma de evitar prejuízos. Em caso de dúvida, procure imediatamente seu advogado ou a OAB. Não caia em golpes”, finaliza Moulin.

Luiz Bernard Sardenberg Moulin – Presidente da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES)