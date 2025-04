Presidente do HIFA é homenageado como ‘Empresário do Mês’

O presidente do HIFA, Winston Roberto Machado, foi homenageado como ‘Empresário do Mês’ durante um almoço promovido por um grupo de empresários locais. A homenagem reconhece os 60 anos de história de sua empresa e o trabalho incansável voltado à saúde e ao bem-estar da população.

A trajetória de Winston Machado se destaca pelo forte compromisso com o desenvolvimento social da região, consolidando-se como uma liderança inspiradora no setor empresarial e filantrópico. À frente do HIFA, ele tem sido protagonista de iniciativas que impactam positivamente milhares de vidas.