PRF do Espírito Santo presta homenagem aos três agentes mortos no RJ

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo prestaram uma homenagem emocionante aos três colegas de profissão que morreram na última terça-feira (18) durante uma perseguição na cidade do Rio de Janeiro. A ação simbólica reuniu viaturas, sirenes ligadas e um momento de silêncio diante das unidades operacionais.

A homenagem demonstrou solidariedade às famílias das vítimas e reforçou o espírito de união entre os policiais que atuam nas rodovias federais do país.

Durante a homenagem, os agentes formaram fileiras em frente às viaturas, que permaneceram com os giros ligados enquanto o silêncio tomava conta do ambiente.

Uma perseguição policial terminou em tragédia na madrugada da última sexta-feira (18), na altura de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidiu com um carro de passeio após perseguir duas motos que desrespeitaram uma blitz montada em Olaria.

O crime causou comoção nacional e levou unidades da PRF de todo o Brasil a realizarem atos simbólicos de despedida e solidariedade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui