PRF recupera carro roubado na Bahia durante abordagem em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no início da tarde desta segunda-feira (31), um veículo roubado há quase dois anos na Bahia. A abordagem ocorreu no km 289 da BR-101, em Cariacica.

Por volta das 12h, os agentes da PRF pararam um VW/Polo, conduzido por um homem de 29 anos. Durante a inspeção, foram identificados sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Após uma análise mais detalhada, constatou-se que o carro original se tratava de um VW/Polo, cor branca, modelo 2019/2020, com placas de Camaçari/BA e registro de roubo em 16 de junho de 2023, na cidade de Camaçari/BA.

O condutor informou que adquiriu o veículo há aproximadamente dois anos na cidade de Feira de Santana/BA, em uma negociação onde entregou uma motocicleta de trilha e R$ 49.000,00 em espécie. No entanto, ele não apresentou qualquer documento de transferência do automóvel.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Cariacica, para as providências cabíveis.

