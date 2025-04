Primeiro Centro Estadual de Idiomas da Educação em prisões é aberto

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), tem investido na implementação de diversas ações voltadas a estudantes em situação de privação de liberdade.

Foi aberto, nesta segunda-feira (7), o primeiro Centro Estadual de Idiomas (CEI) da Educação Prisional, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Cora Coralina, localizada no Complexo Prisional do Xuri, em Vila Velha.

O curso, com duração de um ano, é voltado para o nível iniciante e adaptado ao formato da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Dividido em dois semestres, proporcionará aos estudantes, ao término do segundo período, um Certificado de Nível Iniciante em Inglês.

As aulas

As aulas presenciais ocorrerão no contraturno escolar, com uma carga horária semanal de 2h30, e serão baseadas no Método Comunicativo, que prioriza a interação e o uso prático da língua. Além disso, todos os alunos terão acesso gratuito ao material didático, promovendo equidade no aprendizado. Serão formadas quatro turmas, ampliando o alcance dessa oportunidade.

“É uma importante ação do Governo do Estado para ampliar as oportunidades educacionais e promover a equidade no ensino. Ao final, os participantes receberão um Certificado de Nível Iniciante em Inglês, além de desenvolverem habilidades essenciais para sua reintegração social e profissional. Este projeto reforça nosso compromisso com a inclusão e a democratização da educação, garantindo acesso ao conhecimento e ampliando as perspectivas de futuro para todos”, salientou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou a importância da parceria com a Secretaria da Educação para a ressocialização da pessoa presa.

“A educação rompe barreiras e tem o poder de mudar o mundo. É ela que guia nosso Programa de Ressocialização, que permite muitas transformações e também a responsável pelo encaminhamento do preso ao mundo do trabalho. A mudança na história de vida da população prisional começa também com a educação. Por isso, a parceria com a Sedu é de extrema importância para as ações que desenvolvemos com a população prisional”, frisou.

Entre os estudantes que estão participando do curso de inglês na unidade prisional, está P.D.S., aluno do curso técnico em Logística, que ressaltou a importância do conhecimento em sua trajetória.

“Para mim, estudar é muito importante. O conhecimento que a escola proporciona ninguém vai tirar de mim. O conhecimento muda a vida das pessoas e vai me dar novas oportunidades”, afirmou.

Já o aluno interno L.V.S., que também está matriculado no curso de Língua Estrangeira, destacou que a iniciativa amplia suas perspectivas de vida e de inserção no mercado de trabalho.

“Estou muito grato por fazer parte da turma. O curso de inglês vai me ajudar no ingresso ao mercado de trabalho, me dá mais perspectiva de vida. Porque é como eu estou aprendendo na escola: a escola muda o ser humano e o ser humano muda o mundo”, declarou.

Oportunidades

Segundo a gerente de Ensino Médio, Endy Albuquerque, a iniciativa vai além do desenvolvimento de competências linguísticas ao oferecer um curso gratuito de inglês.

O projeto também estimula habilidades socioculturais e discursivas, ampliando as oportunidades dos participantes tanto no mercado de trabalho quanto em sua vida pessoal.

“A Sedu já conta com 30 unidades dos CEI espalhadas por diversos municípios capixabas, fortalecendo o ensino de línguas estrangeiras e a qualificação dos estudantes. Com a inclusão dessa nova unidade no programa, o Governo do Estado dá mais um passo significativo na democratização da educação e na promoção de oportunidades para todos”, destacou Endy Albuquerque.

Já de acordo com a gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger, a ação reforça o compromisso com a inclusão e a ressocialização por meio da educação, garantindo que todos tenham acesso ao conhecimento e a novas perspectivas de futuro.

“A chegada do CEI à unidade representa mais do que o acesso ao ensino de idiomas. Trata-se de uma ação alinhada às diretrizes da Lei de Execução Penal e aos objetivos estratégicos da Secretaria da Educação, ampliando o direito à educação e às oportunidades para esse público”, afirmou.