Procon de Vila Velha fecha “Mês do Consumidor” com diversas ações

O mês de março foi marcado por uma intensa programação voltada à defesa e à proteção dos direitos dos consumidores em Vila Velha. Com diversas ações de atendimento, negociação de dívidas e conscientização, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Procon Municipal, reforçou seu compromisso em garantir um consumo mais responsável e equilibrado para a população canela-verde.



Um dos destaques da agenda especial de março foi o Mutirão de Renegociação de Dívidas em parceria com a Dacasa Financeira. O evento aconteceu entre os dias 12 e 14 de março. “A iniciativa alcançou um montante de R$ 168 mil em valores negociados, com uma redução significativa para R$ 53 mil, gerando uma economia de mais de R$ 115 mil para os consumidores que participaram do mutirão”, informou Moisés Penha, superintendente do Procon Vila Velha.



E ele completou: “Nossa equipe também esteve mais próxima da população realizando atendimentos nos Terminais Urbanos de Vila Velha (10/03) e de Itaparica (21/03). Ao todo, mais de 100 consumidores receberam informações, orientações e respostas para suas dúvidas, além de suporte para solucionar demandas pendentes”.

Orientação educativa

Moisés Penha lembra, ainda, que no eixo educacional e de conscientização, o Procon Vila Velha participou ativamente de outros eventos importantes como o “Vila Velha Cuidando Delas”, evento realizado dia 8 de março e voltado exclusivamente às mulheres, que aconteceu na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.



“Lá, oferecemos serviços especiais para valorizar e cuidar das mulheres da nossa cidade. Além disso, no dia 15, promovemos uma palestra para mais de 150 mulheres, na Fundação Carmem Lúcia, na Barra do Jucu. E no último dia 22, oferecemos atendimentos e orientações ao público durante a ‘Ação Social’ promovida com moradores do bairro Alvorada”.



O superintendente do Procon destacou também o trabalho de “educação para o consumo” realizado com alunos da Umef João Calmon, em Gaivotas, quando 700 adolescentes de 20 turmas de 8º e 9º anos foram impactadas com conteúdos sobre consumo responsável, consciente e equilibrado.

Atuação efetiva

E para fechar o mês de março com chave de ouro, o Procon Vila Velha marcou presença na 35ª Reunião da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), realizada entre os dias 26 e 28 de março, em Vitória (ES). O encontro – que colocou em debate temas cruciais como a precarização dos planos de saúde e a regulamentação da publicidade de jogos online – reuniu representantes de Procons de todo o Brasil e também do Ministério Público, da OAB e de inúmeras entidades civis.



“Com essas ações, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha reafirma seu compromisso em garantir o respeito aos direitos, mais informação e maior segurança para os consumidores de Vila Velha, por meio dos atendimentos, das palestras, dos eventos e ações do nosso Procon, em toda a cidade. O trabalho continua intenso e sempre com foco na proteção e no fortalecimento das relações de consumo da população”, avaliou o secretário da pasta, Everaldo Colodetti.