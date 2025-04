Procon suspende atendimento em Cachoeiro; entenda o motivo

O Procon de Cachoeiro vai suspender o atendimento ao público a partir de 12h desta quarta-feira (30) para dedetização da sede do órgão. O órgão está localizado na Rua Bernardo Horta, 204, bairro Guandu, em Cachoeiro.

De acordo com o coordenador executivo de defesa do consumidor, Fabiano Costa Pimentel, os atendimentos ao público e o expediente interno será normal a partir das 8h. “Meio dia vamos encerrar nossas atividades para que seja feita a aplicação do inseticida em todo o órgão. Garantindo a segurança de nossos servidores e também dos usuários que nos procuraram com suas demandas diariamente”, explicou.

Você pode contar sempre com o Procon

Para mais esclarecimentos e denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 3199-1710, ou procurar atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira. Ou pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online.