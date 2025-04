Programa “Reverso Ufes” tem nova temporada na TVE

O programa de entrevistas ‘Reverso Ufes’ está de volta à grade da TVE. A atração passa a ser transmitida à 0h45 de quinta-feira a partir do dia 10 de abril, no canal 2.1 da TV aberta.

O tema da reestreia é a proposta de emenda constitucional (PEC) que altera a escala semanal de trabalho no País. O entrevistado será o especialista em Direito do Trabalho e professor da Ufes Adib Salim.

O Reverso Ufes é inteiramente produzido por alunos da disciplina Jornalismo Audiovisual da graduação em Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e existe desde o ano de 2020. Nesses seis anos, mais de 125 entrevistas foram realizadas com o objetivo de analisar, interpretar e explicar temas da atualidade, por meio de uma conversa de cerca de 13 minutos com especialistas nos mais variados assuntos.

Além de professores e pesquisadores da universidade, o ‘Reverso’ entrevista também profissionais de destacada atuação em diversos campos do conhecimento, como economia, política, saúde, cultura e identidade.

Entre os temas que serão tratados nas próximas semanas, estão a participação das mulheres na política, com a vereadora de Vitória, Karla Coser; o resgate da cultura afro-brasileira, com o professor da Ufes Gustavo Forde; as políticas públicas de combate à obesidade, com a ativista Inara Silva; e cultura da magreza e uso de medicamentos, com a psicóloga Renata Sampaio.

Cada entrevista é conduzida por um aluno diferente, como forma de garantir experiência e aprendizado ao maior número possível de estudantes. A orientação é do professor Rafael Paes Henriques (Depcom-Ufes).

Confira a programação

(10/04) – Fim da escala 6 por 1;

(17/04) – Participação das mulheres na política;

(24/04) – Polarização política no Brasil;

(01/05) – Mudanças climáticas e inflação de alimentos;

(08/05) – Vícios em apostas online;

(15/05) – Ascensão da extrema direita na geração Z;

(22/05) – Saúde mental de cuidadores de crianças autistas;

(29/05) – Resgate da cultura afro-brasileira;

(05/06) – Mudanças climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

(12/06) – Cultura da magreza e uso de medicamentos;

(19/06) – Identidade cultural X Estereótipos culturais;

(26/06) – Excesso de tecnologia e TDAH: qual a relação?;

(03/07) – Discurso de ódio nas redes sociais;

(10/07) – Políticas públicas de combate à obesidade;

(17/07) – Inteligência Artificial: desafios e oportunidades;

(24/07) – Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA).